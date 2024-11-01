نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. 9 غيابات في صفوف الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، مواجهة قوية ضد فريق البنك الأهلي، وذلك ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» للموسم الرياضي 2024-2025. يسعى الفريقان لتحقيق انطلاقة إيجابية في النسخة الـ66 من البطولة، حيث يأمل كل منهما في حصد نقاط المباراة وبدء الموسم بأداء مميز.

غيابات بارزة في صفوف الزمالك أمام البنك الأهلي

قرر المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك، جوزيه جوميز، استبعاد تسعة لاعبين من تشكيل الفريق في مواجهة البنك الأهلي الليلة، والتي ستقام على ستاد السلام بالقاهرة. وتأتي هذه الاستبعادات لأسباب مختلفة، بعضها يعود إلى عدم جاهزية بعض اللاعبين، والبعض الآخر لقرارات فنية.

قائمة الغيابات في صفوف الزمالك

تشمل قائمة اللاعبين المستبعدين من لقاء البنك الأهلي الأسماء التالية:

محمود حمدي الونش و محمد عبد الشافي ، حيث تم استبعادهما لعدم الجاهزية.

و ، حيث تم استبعادهما لعدم الجاهزية. نبيل عماد دونجا و مصطفى شلبي ، بسبب عدم اكتمال مشاركتهما في التدريبات.

و ، بسبب عدم اكتمال مشاركتهما في التدريبات. محمد عاطف، مهاب ياسر، سيف فاروق جعفر، سامسون أكينولا، وسيدي نداي، وذلك لأسباب فنية تتعلق بقرار المدير الفني.

انضمام فتوح وجيفرسون كوستا لقائمة الزمالك

في المقابل، ضم المدرب جوزيه جوميز اللاعب أحمد فتوح وجيفرسون كوستا إلى قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي، بعد تحضيرهما للمشاركة في المباريات. ويعول الزمالك على جهودهما في بداية قوية لمسيرته في الموسم الحالي.

يدخل نادي الزمالك هذه المباراة وهو يطمح لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط، في إطار سعيه لاستعادة لقب الدوري الممتاز، الذي غاب عن خزانة النادي منذ موسم 2021-2022، وتحقيق اللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي العريق.