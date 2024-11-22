تخلصي من شعر الجسم بزيت السمسم مثل الليزر

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رياض - احمد صلاح - التخلص من شعر الجسم بزيت السمسم، من منا لا تشعر بالقلق عند اقتراب موعد إزالة شعر الجسم بسبب الوقت الكبير الذي تحتاجه تلك العملية كما أنها مؤلمة للكثيرين منا، ويتوقف ذلك على طريقة إزالة الشعر المستخدمة فقد تكون بالشمع أو الحلاوة وتؤلم البعض أو الكريمات أو الحلاقة التي تكون نتائجها غير مرضية لدى البعض منا كذلك، كما أن الذهاب لمراكز إزالة الشعر بالليزر يتطلب ظروفًا أخرى، لذلك حان الوقت لاستخدام زيت السمسم لإزالة شعر الجسم نهائيًا بدون ألم.

إزالة شعر الجسم

تشعر البعض من النساء إن لم يكن الكثير منهن بالألم الشديد عند إزالة الشعر بالإضافة للمجهود الكبير المطلوب في ذلك، حيث تسبب الحلاوة ألمًا كبيرًا وهي أكثر طرق إزالة الشعر استخدامًا، على الجلد وتهيج واحمرار الجلد عند استخدامها، كما أنها تحتاج بعد ذلك لمجهود أكبر لإزالة آثار الحلاوة عن الجسم، لذلك نوفر طريقة زيت السمسم لإزالة الشعر بكل سهولة وألم.

طريقة استخدام زيت السمسم للتخلص من شعر الجسم

خلطة زيت السمسم لإزالة الشعر تساهم في التخلص من الشعر الزائد وتقلل من نموه حتى يختفي تدريجيًا، بالإضافة إلى أن النتائج مرضية بدرجة كبيرة، ومن أشهر طرق استخدام زيت السمسم لتقليل شعر الجسم هي وصفة زيت السمسم مع بودرة حجر الشب وهو عبارة عن بودرة تشبه الملح الإنجليزي من الحجر الكريستالي، يمكن شرائها بسهولة من العطارة.

مكونات وصفة زيت السمسم لشعر الجسم

وتحتاج تلك الوصفة للمقادير التالية لاستخدامها لإزالة شعر الجسم:

ثلاثة ملاعق بحجم كبير ماء ورد.

نصف ملعقة طعام من بودرة حجر الشب.

نقاط بسيطة من زيت السمسم.

قطن.

طريقة الاستخدام