بدء تشغيل بوابة التعرفة المرورية سالك على معبر الخليج التجاري في هذا الموعد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - كشفت شركة (سالك) عن موعد بدء تشغيل بوابة التعرفة المرورية (سالك) على معبر الخليج التجاري، وبوابة الصفا الجنوبية على شارع الشيخ زايد، وذلك في 24 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء هيئة الطرق والمواصلات من أعمال مشروع تطوير شارع الخيل.

وبحسب هيئة الطرق والمواصلات، يأتي تشغيل بوابتي التعرفة المرورية، استكمالا للخطة الاستراتيجية، التي وضعتها الهيئة لتطوير وتكامل شبكات ومرافق الطرق وخطوط وخدمات النقل الجماعي وأنظمة الطرق والنقل التقنية وتطبيق السياسات الرامية لتخفيف الاعتماد على المركبات الخاصة، والتشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي، إلى جانب تحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في دبي.