موقع "جول" العالمي: محمد صلاح يتصدر المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025 بتواجد مرموش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - كشف موقع "جول" العالمي، أن النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، يتصدر قائمة المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، كما يتواجد النجم المصري الأخر عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن المرشحين لحصد الجائزة.

وكان الإسباني رودري لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قد توج بجائزة الكرة الذهبية خلال العام الحالي على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وذكر التقرير أن الموسم الحالي 2024 - 2025، سيكون الأداء الفردي لنجوم كرة القدم، هو الفيصل في تحديد الفائز بجائزة البالون دور، خاصة مع عدم وجود بطولات كبيرة على عكس أخر عامين، في ظل إقامة كأس العالم ثم إقامة البطولات القارية.

وأشار التقرير أن هذا يمنح الفرصة للاعبين من أندية قد لا تحظى بنجاحات كبيرة على المستوى الدولي، كما أن بطولة كأس العالم للأندية الجديدة قد يكون لها تأثير في تحديد الفائز.

وجاء ترتيب المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2025، على النحو التالي:

1 - محمد صلاح - ليفربول.

2 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة.

3 - رافينيا - برشلونة.

4 - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.

5 - جمال موسيالا - بايرن ميونخ.

6 - لامين يامال - برشلونة.

7 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.

8 - هاري كين - بايرن ميونخ.

9 - فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة.

10 - كيليان مبابي - ريال مدريد.

11 - فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن.

12 - بوكايو ساكا - أرسنال.

13 - كول بالمر - تشيلسي.

14 - عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت.

15 - كريستيان بوليسيتش - ميلان.