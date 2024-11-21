العالم اليوم - أميركا تفصح عن موقفها حيال قرار الجنائية الدولية

انتم الان تتابعون خبر أميركا تفصح عن موقفها حيال قرار الجنائية الدولية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لـ"دوت الخليج" إن الولايات المتحدة ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة الجنالئية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وأضاف المسؤول أن "الإدارة الأميركية ما تزال تشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام للجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال والأخطاء الإجرائية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار".

وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة أوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية "ليست لديها ولاية قضائية على هذه المسألة، وإنه سيتم مناقشة الخطوات التالية بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".