الشارقة ـ أ.ف.ب: طالب نجم كرة القدم المصري محمد صلاح بعدم مقارنة مواطنه عمر مرموش هداف أينتراخت فرانكفورت الألماني به، لأن من شأن ذلك زيادة الضغوط على كاهله. جاء كلام صلاح على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب وقال «عمر مرموش هو أحد اللاعبين المصريين والعرب الذين كافحوا وواجهوا ظروفًا صعبة في أوروبا حتى وصل لمستواه الحالي». وأضاف «يملك عمر إمكانيات رائعة ولاعب مهم لفريقه والمنتخب حاليًّا، لكن أتمنى أن نبتعد عن فكرة المقارنات، لأنها ستضعه تحت ضغط طوال الوقت. لا تقارنوه بي، لا تقولوا محمد صلاح الجديد، دعوه يعيش مسيرته. فالمقارنة بين لاعب في بداية مسيرته وآخر حقق الكثير على مدار سنوات طويلة، أمر لا يساعده».

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