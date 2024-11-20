مجزرة إسرائيلية جديدة فـي بيت لاهيا .. وعشرات الشهداء والجرحى مع تواصل العدوان

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين صباح أمس في مجزرة جديدة نفذها الاحتلال الإسرائيلي، حيث قصف مشروع بيت لاهيا، وذلك مع استمرار عدوان الاحتلال على القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال بناية سكنية مكوَّنة من خمسة طوابق وتؤوي نازحين، من عائلات غنيم، وعيادة، وغباين، وعائلات أخرى، ما أدَّى إلى استشهاد وإصابة العشرات بجروح مختلفة، مع وجود مفقودين تحت الأنقاض.

وحسب طواقم الإنقاذ، فالبناية السكنية التي قصفها الاحتلال كانت تؤوي نحو 70 بينهم عشرات الأطفال والنساء والمسنِّين.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها للمشافي ٣٥ شهيدًا و١١١ مُصابًا خلال ٢٤ ساعة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٣٧٩٩ شهيدًا و١٠٣٦٠١ مُصاب منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وشن جيش الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على المنطقة الوسطى من قطاع غزَّة تركزت على مُخيَّمي البريج والنصيرات.

وارتقى ١١ شهيدًا في قصف ثلاثة منازل في مُخيَّم البريج الأول لعائلة عقل واستشهد فيه ثمانية مواطنين بينهم أربعة من جيران المنزل، فيما استشهدت امرأة من عائلة المقادمة واثنان في استهداف ثلاثة منازل على مدخل مُخيَّمي البريج والنصيرات.

وارتفع إلى خمسة عدد شهداء عائلة أبو عرمانة الذين قصفهم جيش الاحتلال غرب مُخيَّم النصيرات.

وحسب مصادر طبية فإن الشهداء هم أربع نساء وطفل.

ويواصل جيش الاحتلال نسف المباني السكنية في مُخيَّم جباليا بالروبوتات والبراميل المتفجرة.

وانتشل المسعفون صباح أمس جثامين خمسة مواطنين قصفهم جيش الاحتلال مساء أمس على كف المشروع شرق رفح.

وكان أربعة ارتقوا في قصف الاحتلال منزلًا جنوب خان يونس.

من جهة أخرى أعلنت الشُّرطة الإسرائيلية فجر أمس أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في قيسارية.

وبحسب البيان، فقد تم تحويل الثلاثة إلى تحقيق مشترك تجريه جهاز الأمن العام «الشاباك» ووحدة لاهاف 433 في الشُّرطة، حيث تم فرض حظر نشر تفاصيل من ملف التحقيق.