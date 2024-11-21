الاكتئاب الحاد: نافذة على خمسة اضطرابات نفسية شائعة وأعراضها وطرق علاجها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يعتبر الاكتئاب الحاد من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا وانتشارًا في العالم، ويؤثر على جميع الفئات العمرية. على الرغم من أن الاكتئاب يعد اضطرابًا نفسيًا قائمًا بذاته، إلا أنه قد يكون أيضًا عرضًا أو مؤشرًا على وجود اضطرابات نفسية أخرى أكثر تعقيدًا. في هذا المقال، سنتناول علاقة الاكتئاب الحاد بخمسة اضطرابات نفسية شائعة، وسنستعرض أعراض كل منها وطرق العلاج المتاحة.

عندما يعاني الشخص من اكتئاب حاد، قد يكون ذلك دليلاً على وجود اضطرابات نفسية أخرى كامنة، مثل:

اضطراب ثنائي القطب: يتسم هذا الاضطراب بتقلبات مزاجية حادة بين نوبات من الاكتئاب الشديد ونوبات من الهوس أو الاندفاع.

اضطراب القلق العام: يشعر المصابون بهذا الاضطراب بالقلق والتوتر الشديدين بشأن مجموعة واسعة من المواقف والأحداث.

اضطراب الوسواس القهري: يتصف هذا الاضطراب بأفكار وسواسية متكررة تؤدي إلى سلوكيات قهرية.

اضطراب الشخصية الحدية: يعاني المصابون بهذا الاضطراب من صعوبات في تنظيم العواطف، وتقلبات مزاجية حادة، وصعوبات في العلاقات بين الأشخاص.

اضطراب ما بعد الصدمة: يحدث هذا الاضطراب نتيجة التعرض لصدمة نفسية شديدة، ويؤدي إلى أعراض مثل الكوابيس، والتوتر المستمر، وتجنب المثيرات المرتبطة بالصدمة.

الحزن الشديد وفقدان الاهتمام: من الأعراض الشائعة للاكتئاب والعديد من الاضطرابات النفسية الأخرى.

تغيرات في الشهية والنوم: قد يؤدي الاكتئاب إلى فقدان الشهية أو زيادة الشهية، وكذلك اضطرابات في النوم مثل الأرق أو النوم الزائد.

تعب وإرهاق: يشعر المصابون بالاكتئاب والعديد من الاضطرابات النفسية الأخرى بالتعب والإرهاق المستمرين.

صعوبات في التركيز والذاكرة: قد يعاني المصابون من صعوبات في التركيز واتخاذ القرارات.

أفكار انتحارية: قد يعاني بعض المصابين بأفكار انتحارية، خاصةً في الحالات الشديدة.

العلاج الدوائي: تشمل الأدوية المضادة للاكتئاب والمزاج والمهدئات.

العلاج النفسي: يشمل العلاج السلوكي المعرفي، والعلاج الديناميكي، وغيرها من الأساليب العلاجية.

العلاج بالصدمات الكهربائية: يستخدم في الحالات الشديدة التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى.