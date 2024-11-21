نشكركم على متابعتكم خبر فيليه سمك مشوي بالصويا صوص: وصفة سهلة وسريعة ولذيذة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - متابعة بتول ضوا
هل تبحث عن وصفة سمك لذيذة وسهلة التحضير؟ فيليه السمك المشوي بالصويا صوص هو الخيار الأمثل لك! هذا الطبق يجمع بين نكهة السمك الطازجة مع طعم الصويا صوص الغني واللذيذ. بالإضافة إلى ذلك، فهو خيار صحي وغني بالبروتين. في هذا المقال، سنقدم لك وصفة تفصيلية لعمل فيليه سمك مشوي بالصويا صوص، مع بعض النصائح والحيل لضمان الحصول على أفضل النتائج.
- فيليه سمك (نوعك المفضل: سمك السلمون، سمك القاروص، سمك التونا…)
- صويا صوص
- عسل
- زيت زيتون
- عصير ليمون
- ثوم مفروم
- زنجبيل مبشور
- فلفل أسود
- ملح
- بصل أخضر (للتزيين)
- تتبيلة السمك: في وعاء صغير، اخلطي صويا صوص، العسل، زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم المفروم، الزنجبيل المبشور، الفلفل الأسود، والملح.
- تتبيل الفيليه: ضعي فيليه السمك في طبق وادهنيه جيدًا بمزيج التتبيلة من جميع الجوانب. اتركي السمك يتبل لمدة 15-30 دقيقة في الثلاجة.
- الشوي: سخني الشواية أو مقلاة تيفال على نار متوسطة. ضعي قطع السمك على الشواية واتركيها لمدة 3-4 دقائق على كل جانب، أو حتى ينضج السمك تمامًا.
- التقديم: قدمي فيليه السمك المشوي ساخنًا مع الأرز الأبيض أو البطاطا المشوية، وزينيه ببصل أخضر.