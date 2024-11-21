فيليه سمك مشوي بالصويا صوص: وصفة سهلة وسريعة ولذيذة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تبحث عن وصفة سمك لذيذة وسهلة التحضير؟ فيليه السمك المشوي بالصويا صوص هو الخيار الأمثل لك! هذا الطبق يجمع بين نكهة السمك الطازجة مع طعم الصويا صوص الغني واللذيذ. بالإضافة إلى ذلك، فهو خيار صحي وغني بالبروتين. في هذا المقال، سنقدم لك وصفة تفصيلية لعمل فيليه سمك مشوي بالصويا صوص، مع بعض النصائح والحيل لضمان الحصول على أفضل النتائج.

فيليه سمك (نوعك المفضل: سمك السلمون، سمك القاروص، سمك التونا…)

صويا صوص

عسل

زيت زيتون

عصير ليمون

ثوم مفروم

زنجبيل مبشور

فلفل أسود

ملح

بصل أخضر (للتزيين)