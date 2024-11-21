هل يلعب كريستيانو رونالدو مع نجله في فريق واحد؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - رد كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على إمكانية استمراره بلعب كرة القدم، حتى يشارك مع نجله في فريق واحد.

ويرتبط الدون بعقد مع النصر، ينتهي مع ختام الموسم الحالي، ولكن من المتوقع تجديده، في ظل رغبة البرتغالي بالاستمرار بممارسة كرة القدم لسنوات إضافية.

ويتواجد كريستيانو جونيور نجل رونالدو في فريق الناشئين بنادي النصر.

وأجرى رونالدو، حواراً مع اليوتيوبر الأمريكي الشهير “مستر بيست”، وسيتم عرض الحوار كاملاً يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتم نشر مقطع فيديو قصير من المقابلة، اليوم الخميس، تحدث خلاله رونالدو، عن بعض الأمور، وسُئل حول إمكانية اللعب مع نجله، على طريقة ليبرون جيمس، أسطورة كرة السلة الأمريكية.

وقال رونالدو: “سنرى هذا الأمر، هو الآن يبلغ من العمر 14 عاماً، ولا يزال صغيراً، والأمر يعتمد على قدرتي وقوة ساقي فيما بعد”.