نشكركم على متابعتكم خبر دوري التحدي الآسيوي: النجمة اللبناني في الهند على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الجمعة، إيست بنغال الهندي والنجمة اللبناني الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثالثة من دوري التحدي الآسيوي بكرة القدم.
وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة يلعب باشوندهارا كينغز من بنغلادش مع بارو من بوتان الساعة 18:00.
النتائج المسجلة في المجموعة الأولى
إيست بنغال- الهند × بارو- بوتان 2-2
النجمة- لبنان × باشوندهارا كينغز- بنغلادش 1-0
بارو- بوتان × النجمة- لبنان 1-2
باشوندهارا كينغز- بنغلادش × إيست بنغال- الهند 0-4
ترتيب المجموعة الأولى
1- النجمة: 6 نقاط (3-1)
2- إيست بنغال:4 نقاط (6-2)
3- بارو: نقطة واحدة (3-4)
4- باشوندهارا كينغز: دون نقاط (0- 5)