دوري التحدي الآسيوي: النجمة اللبناني في الهند

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، إيست بنغال الهندي والنجمة اللبناني الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثالثة من دوري التحدي الآسيوي بكرة القدم.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة يلعب باشوندهارا كينغز من بنغلادش مع بارو من بوتان الساعة 18:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الأولى

إيست بنغال- الهند × بارو- بوتان 2-2

النجمة- لبنان × باشوندهارا كينغز- بنغلادش 1-0

بارو- بوتان × النجمة- لبنان 1-2

باشوندهارا كينغز- بنغلادش × إيست بنغال- الهند 0-4

ترتيب المجموعة الأولى

1- النجمة: 6 نقاط (3-1)

2- إيست بنغال:4 نقاط (6-2)

3- بارو: نقطة واحدة (3-4)

4- باشوندهارا كينغز: دون نقاط (0- 5)