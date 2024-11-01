دوري التحدي الآسيوي (2): العرب الكويتي يبحث عن فوزه الثاني

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يبحث فريق العربي الكويتي عن فوه الثاني في دوري التحدي الآسيوي عندما يستضيف اليوم، الجمعة، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة فريق أركاداج من تركمنستان في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، يلعب اليوم أيضاً، الساعة 21:30 فريق مازيا من جزر المالديف مع إبديش اتا كانت من قيرغيزستان.

النتائج المسجلة في المجموعة الثانية

العربي- الكويت × أبديش اتا كانت- قيرغيزستان 0-1

أركاداج- تركمنستان × مازيا- جزر المالديف 2-1

أبديش اتا كانت- قيرغيزستان × أركاداج- تركمنستان 0-2

مازيا- جزر المالديف × العربي- الكويت 0-2

ترتيب المجموعة الثانية

1- أركاداج: 6 نقاط (4-1)

2- أبديش اتا كانت: 3 نقاط (1-2)

3- العربي: 3 نقاط (2-1)

4- مازيا: دون نقاط (1- 4)