نشكركم على متابعتكم خبر دوري التحدي الآسيوي (2): العرب الكويتي يبحث عن فوزه الثاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يبحث فريق العربي الكويتي عن فوه الثاني في دوري التحدي الآسيوي عندما يستضيف اليوم، الجمعة، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة فريق أركاداج من تركمنستان في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، يلعب اليوم أيضاً، الساعة 21:30 فريق مازيا من جزر المالديف مع إبديش اتا كانت من قيرغيزستان.
النتائج المسجلة في المجموعة الثانية
العربي- الكويت × أبديش اتا كانت- قيرغيزستان 0-1
أركاداج- تركمنستان × مازيا- جزر المالديف 2-1
أبديش اتا كانت- قيرغيزستان × أركاداج- تركمنستان 0-2
مازيا- جزر المالديف × العربي- الكويت 0-2
ترتيب المجموعة الثانية
1- أركاداج: 6 نقاط (4-1)
2- أبديش اتا كانت: 3 نقاط (1-2)
3- العربي: 3 نقاط (2-1)
4- مازيا: دون نقاط (1- 4)