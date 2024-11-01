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أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس: أمطار متفاوتة الشدة وبرودة ليلية مع بدء التوقيت الشتوي اليوم

حالة الطقس: أمطار متفاوتة الشدة وبرودة ليلية مع بدء التوقيت الشتوي اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة من عدم الاستقرار الجوي شمال البلاد تزامنًا مع بدء التوقيت الشتوي اليوم، الجمعة 1 نوفمبر 2024، حيث من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يسود طقس معتدل نهارًا في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا ورعدية على مناطق الساحل الشمالي، منها: مرسى مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، والغربية.

حالة الطقس: أمطار متفاوتة الشدة وبرودة ليلية مع بدء التوقيت الشتوي اليوم

كما قد تشهد مدينتا حلايب وشلاتين أمطارًا خفيفة قد تزداد أحيانًا، إلى جانب مناطق من المنوفية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، والإسماعيلية.

قد تتساقط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى.



حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر: معتدل أيضًا بارتفاع أمواج مماثل، واتجاه الرياح شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة لليوم:

القاهرة: العظمى 25°، الصغرى 18°

العاصمة الإدارية: 26°/16°

6 أكتوبر: 25°/15°

بنها: 25°/17°

دمنهور: 24°/17°

كفر الشيخ: 24°/18°

الإسكندرية: 24°/21°

مطروح: 23°/20°

العلمين: 23°/20°

شرم الشيخ: 28°/21°

الغردقة: 27°/20°

حلايب: 27°/22°

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يسود طقس معتدل نهارًا في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.