نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبلبة: أصعب حاجة في التمثيل الاستمرارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت النجمة الكبيرة لبلبة، عن استغرابها من إقبال الفنانين الشباب الجدد على الاهتمام بالسوشيال ميديا، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “معكم” التي تقدمها الإعلامية مني الشاذلي، عبر شاشة ON

وقالت لبلبة: "مستغربة من الفنانين الجداد بيهتموا كتير بالسوشيال ميديا، وهما فرحانين بنفسهم أنهم عملوا حاجات وأدوار حلوة وجديدة المهم مش ده المهم ايه اللي يقدموه".

وعن أصعب شيء في مهنة التمثيل قائلة: "الفنان ده لازم يشوف ازاي هيستمر ولا هيجي عند حته ويقف، وأصعب حاجة في شغلتنا الاستمرارية وأحب الناس تشوفني في حاجة مختلفة ولا انطبع في ذهن المشاهد بدور واحد".

صرّحت لبلبة أنها أخذت وقفة مع نفسها بعد فيلم "الشيطان التي أحبني"، وبالرغم من نجاح الدور وقوته، قررت تغيير نمط أدوارها. وذكرت أن أكثر شخصية تشبه شخصيتها الحقيقية هي دور نوال في فيلم "خلي بالك من جيرانك" مع النجم عادل إمام، وفقًا لرأي شقيقاتها، بينما ترى أن أدوارها في أفلام "ليلة ساخنة"، "جنة الشياطين"، و"النعامة والطاووس" كانت بعيدة عن شخصيتها الحقيقية.

ومن ناحية أخري شاركت الفنانة في فيلم “آل شنب” بطولة النجمة ليلي علوي، وسوسن بدر ولبلبة، والتي تم عرضة في مهرجان الجونة.

وتدور قصة فيلم آل شنب في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.

وضم فيلم آل شنب، من بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، أسماء جلال، محمود البزاوي، علي الطيب، حسن مالك، ابتهال الصريطي، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، وهبة يسري، والفيلم من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.