انت الأن تتابع خبر «هتصغري 20 سنه.!!» طريقة عمل كريم الكولاجين في المنزل لشد وتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا بطريقة آمنة 100%.. جربي والنتائج مضمونة..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من النساء عن طرق طبيعية للحفاظ على نضارة البشرة وشبابها، ومن أبرز المكونات التي تساهم في ذلك هو الكولاجين يعتبر الكولاجين بروتين أساسيا في البشرة، ويعمل على تعزيز مرونتها وشدها في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي في المنزل يساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد، ليجعلك تبدين أصغر سنا.

مكونات كريم الكولاجين الطبيعي

1. زيت جوز الهند: يعتبر مرطب قوي للبشرة ويحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا.

2. جيل الألوفيرا: يعمل على تجديد خلايا البشرة ويمتاز بخصائص مهدئة.

3. فيتامين E: يساعد في حماية البشرة من العوامل الخارجية ويعزز مرونتها.

4. ماء الورد: يستخدم لتفتيح البشرة وتنقيتها.

5. مسحوق الكولاجين: يمكن الحصول عليه من متاجر المستحضرات الطبيعية أو عبر الإنترنت.

طريقة التحضير