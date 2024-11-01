نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذي سيواجه البنك الأهلي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2024/2025.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

يلتقي الفريق الأبيض مع ضيفه البنك الأهلي، مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر 2024 على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلي

محمد عواد،

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر ومحمود بنتايك.

خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك.

وتنقل مباراة الزمالك مع البنك الأهلي، عبر شبكة "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.