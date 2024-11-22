نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا: نحن بحاجة للعمالة الأجنبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد دميتري بيسكوف متحدث الكرملين، اليوم الجمعة، على حاجة روسيا للعمالة الأجنبية لتحقيق التنمية بوتيرة أعلى في ظل الوضع الديموغرافي في البلاد، وترحب بقدومهم.

وأضاف بيسكوف: "البلاد بحاجة للمهاجرين والحقيقة في أن لدينا وضعا ديموغرافيا متوترا للغاية... نعيش في أكبر دولة بالعالم، وعددنا لا يكفي".

وتابع: "لكي نتطور بشكل ديناميكي ونحقق جميع خطط التنمية نحتاج بالطبع إلى العمالة الأجنبية، ونرحب بهم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه فيما يخص مسألة استقطاب المهاجرين يجب على السلطات أن تفكر أولا وقبل كل شيء في مصالح مواطني البلاد. وأكد أن المهاجرين لن يتسببوا في رفض الروس لهم، إذا كانوا يعرفون القوانين ومستعدين للامتثال لها، فضلا عن إجادتهم للغة الروسية.

وشدد في الوقت ذاته على أن المهاجرين القادمين إلى روسيا يجب أن يعيشوا أيضا في "ظروف إنسانية" وأن يتمتعوا بجميع الخدمات.