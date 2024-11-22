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أحمد جودة - القاهرة - فتح الإعلام البرازيلي النار على مدرب منتخب البرازيل، دوريفال جونيور، عقب النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم 2026، والتي تسببت في تراجعه إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر منتخب الأرجنتين.

إقالة مدرب البرازيل مسألة وقت

نشرت شبكة غلوبو البرازيلية تقريرًا بعنوان: "حان الوقت الآن لتغيير مدرب المنتخب الوطني"، عقب التعادل مع أوروغواى 1-1، في الجولة 12 من التصفيات.

وتسبب التعادل الأخير في تراجع منتخب البرازيل للمركز الخامس في الترتيب، بعدما أهدر حتى الآن 18 نقطة بنسبة 50% من النقاط المتاحة، ويمتلك 18 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة حتى الآن بعد الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 3، وخسارة 4.

وأوضح التقرير أن دوريفال ليس السبب في تراجع مستوى الفريق، ولكن الوقت الحالي يحتاج إلى مدرب أجنبي، لضمان الوصول إلى كأس العالم، والمنافسة على اللقب الغائب منذ 2002 عن "السليساو".

وتابع: "إذا احتفظ الاتحاد البرازيلي بدوريفال سيتأهل "السيليساو" إلى كأس العالم دون شك، لكن أداء الفريق يثير الكثير من الشكوك حول إمكانية المنافسة على اللقب بعدما أظهر التعادل 1-1 مع أوروغواي أن الفريق بلا حلول ولا أفكار، وهو نفس الأمر الذى عاب الفريق في كوبا أمريكا الأخيرة.

وأصبح التغيير الآن ضروريًا قبل عودة منتخب البرازيل للظهور في التوقف الدولي القادم في مارس (آذار) 2025 لخوض مباراتين صعبتين للغاية ضد كولومبيا والأرجنتين.