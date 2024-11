نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد 35 عامًا في The Simpsons.. باميلا هايدن تودّع ميلهاوس وأصواتها المميزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الممثلة الصوتية الشهيرة باميلا هايدن تقاعدها بعد أكثر من ثلاثة عقود من العمل في سلسلة الرسوم المتحركة الأيقونية The Simpsons. هايدن، التي كانت جزءًا لا يتجزأ من الفريق منذ انطلاق العرض في عام 1989، اشتهرت بأداء صوت ميلهاوس فان هوتن، الصديق المقرب ذو الشعر الأزرق لبارت سيمبسون،.

و قدمت صوت هذه الشخصية في ما يقرب من 700 حلقة، ما جعلها من أبرز الأسماء المرتبطة بالسلسلة.

لن يضطر جمهور The Simpsons للانتظار طويلًا لتوديعها، إذ ستُعرض آخر حلقة تشارك فيها هايدن بعنوان Treehouse Of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes يوم 24 نوفمبر الجاري.

و تُعد هذه الحلقة من الحلقات الخاصة ضمن سلسلة Treehouse of Horror الشهيرة، التي تقدم مغامرات خيالية وغريبة بشخصيات العرض.

لكن ميلهاوس لم يكن الوحيد الذي تألقت هايدن في تقديمه؛ فقد أدت أيضًا أصواتًا لشخصيات متعددة مثل جيمبو جونز، الفتى المتنمر في مدرسة بارت، ورود فلاندرز ابن نيد فلاندرز، وسارة زوجة رئيس الشرطة ويجام، وصديقة ليزا جاني باول. هذه الشخصيات المتنوعة أظهرت براعتها كممثلة صوتية قادرة على التنقل بين شخصيات وأصوات مختلفة بإتقان.

لم يكن إعلان تقاعد هايدن مجرد خبر عادي لمحبي السلسلة، بل جاء بمثابة لحظة للتأمل في الإرث الكبير الذي تركته. لقد ساهمت بأصواتها وأدائها المميز في بناء شخصيات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ثقافة التلفزيون العالمية.

مع وداع باميلا هايدن، تغلق The Simpsons صفحة أخرى من تاريخها الطويل، ولكن صوت ميلهاوس وشخصياتها الأخرى سيظل يتردد في ذاكرة المشاهدين لعقود قادمة.