نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من اتحاد الكرة في واقعة مباراة القسم الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت أصداء مباراة شرق حلوان والمصرى القاهرى بدورى القسم الرابع مستمرة والتي شهدت واقعة اعتداء على الحكم محمد عبد الظاهر



وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء للمدعو عمرو رضا بعد سلوك عدواني مع أحد اللاعبين ليقوم الأول بالاعتداء على حكم اللقاء في واقعة اثارت الجدل.

وكأول رد فعل من اتحاد كرة القدم المصري قرر إيقاف وتغريم مدير الكرة في شرق حلوان في أول عقوبة عقب الواقعة.

وأثارت الواقعة جدلا جماهيريا خاصة مع تكرارها في الموسم الماضي دون رد فعل حازم من قبل الاتحاد.