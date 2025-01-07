انتشار أمني مكثف بالشوارع لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:33 مساءً - تشهد شوارع وميادين المحافظات انتشار أمني مكثف لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بتوفير المناخ الآمن لهم والتصدى لكل ما يعكر صفو الإحتفالات، تنفيذ اً للخطة الأمنية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية منذ أيام لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمقاصد السياحية، تكثيف الخدمات والدوريات الأمنية بمحيط تلك المنشآت لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام.

وشهد الطرق والمحاور والميادين الرئيسية نشر خدمات و أقوال مرورية والاستعانة بالمركبات والمعدات الشرطية الحديثة وسيارات الإغاثة المرورية مدعمة بأحدث الأنظمة الأمنية للربط مع غرف العمليات على مستوى الجمهورية لمواجهة حالات الطوارئ وسرعة التعامل معها.

تم الدفع بخدمات أمنية وتحقيق إنتشار مكثف وإنتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة للتعامل مع مختلف المواقف والطوارئ ومن بينها عناصر الشرطة النسائية المؤهلة بأماكن تجمعات المواطنين وأماكن الإحتفالات والحدائق العامة والرحلات النيلية ووسائل النقل العام لحفظ النظام والأمن العام.

وقد حرصت الوزارة على التواجد الميدانى للمستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية والتأكيد على الجاهزية التامة وإتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية والإهتمام بالمظهر الإنضباطى لكافة العناصر المشاركة فى عمليات التأمين ، والتشديد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين.