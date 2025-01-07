وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية: نطالب بالضغط لرفع العقوبات عن دمشق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:32 مساءً - دعا وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، الشركات الأردنية للتوجه إلى سوريا لاستكشاف سبل التعاون.

وطالب الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بالعاصمة الأردنية عمّان، بالضغط على المجتمع الدولي من أجل رفع العقوبات على سوريا.

وناقش وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية، ونظيره الأردني ملفات إعادة الإعمار وتحقيق الأمن المائي، لافتًا إلى أن زيارته للأردن ستكون بداية جديدة للعلاقات السورية الأردنية.

وأعرب الشيباني عن شكره للأردن على حفاوة استقبال اللاجئين السوريين على مدى 13 عامًا.