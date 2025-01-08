المتهم بتسريب وثائق من مكتب نتنياهو: ”عملت بتوجيه منه”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 02:26 مساءً - أفاد إعلام إسرائيلي بأن المتهم بتسريب معلومات سرية لمتحدث مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، كان ينوي تمرير مواد إضافية لوسائل الإعلام.

وأضاف الإعلام: "محامي فيلدشتاين المتهم بتسريب وثائق من مكتب رئيس الحكومة يقول إن موكله عمل بتوجيه من نتنياهو".

وقدم موقع "واي نت" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" طلبًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للسماح بنشر تفاصيل القضية التي تثير قلق مكتب رئيس وزراء الاحتلال، وتتعلق بالتعامل مع المواد السرية في أثناء الحرب على غزة، إذ تمثل نقطة اشتعال في علاقة الحكومة مع الإعلام والمجتمع الأمني.

وتقدم كل من "واينت" و"يديعوت أحرونوت" بالتماس إلى المحكمة العليا لطلب السماح بنشر القضية، التي تزعج مكتب رئيس الوزراء، وتتعلق بتسريب الوثائق السرية.

وعبّر النظام الأمني عن قلقه المتزايد بشأن كيفية التعامل مع مثل هذه المواد، وأكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه يطالب برفع الحظر المفروض على النشر.