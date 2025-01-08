ميقاتي: أشعر بالتفاؤل بانتخاب رئيس جديد للبنان غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 02:26 مساءً - قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنه للمرة الأولى منذ الفراغ في سُدة الرئاسة يشعر بالسرور.

وأضاف "ميقاتي" خلال رعايته إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، اليوم الأبعاء: "بإذن الله سيكون لدينا غدًا رئيس جديد للجمهورية".

ويجتمع مجلس النواب اللبناني غدًا الخميس لاختيار رئيس جديد للجمهورية بعد أكثر من عامين على شغور المنصب.

وفي وقت سابق؛ أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أكدا ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في لبنان، بهدف جمع اللبنانيين وإجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلد وأمنه.

وشددا الجانبين على مواصلة الجهود لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.