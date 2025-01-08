”القومي للترجمة ”ينظم احتفالية بمناسبة مرور ١٢٠ عامًا على مولد الأديب الكبير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 02:26 مساءً - ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي احتفالية "فن ترجمة الفكر" بمناسبة مرور ١٢٠ عامًا على مولد الأديب والمثقف البارز يحيى حقي، والاحتفال بطلاب كليتي أداب حلوان وألسن الفيوم لاتمامهم برنامج ترجمة يحيى حقي بالتعاون بين المركز وكلتا الجامعتين.

يأتي ذلك في إطار مبادرة المركز القومي للترجمة "أبناء رفاعة" التي تستهدف الاحتفال بكبار المترجمين الذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية في مصر وفي العالم العربي.

ولد يحيى حقي في حي السيدة زينب بالقاهرة في 7 يناير عام 1905، وقدَّم للمكتبة العربية عددًا من الأعمال الأدبية المهمة التي عكست رؤيته للمجتمع المصري، ومن بين أهم أعماله: (قنديل أم هاشم، البوسطجي، فكرة وابتسامة، سارق الكحل، دماء وطين، أم العواجز، صح النوم، عنتر وجولييت، حقيبة في يد مسافر). كذلك أسهم يحيى حقي في كتابة المقال الأدبي، والنقد الأدبي والفني، والدراسات الأدبية، غير القصص والمسرحيات والكتب التي ترجمها.

ويكرم المركز القومي للترجمة الفائزين في الدورة الثانية من مسابقة "أبناء رفاعة" في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الخميس بقاعة طه حسين في المركز بساحة الأوبرا.