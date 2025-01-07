فلسطين تدين نشر الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:32 مساءً - أدانت الرئاسة الفلسطينية نشر الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، كما رفضت دعوات ضم الضفة وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة.

وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء: "خرائط الاحتلال والدعوات الإسرائيلية تُشكل خرقًا فاضحًا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والسياسات الإسرائيلية المتطرفة هي التي أشعلت المنطقة وأدت إلى الحروب التي نشهدها حاليًا.

وأضافت الرئاسة: "الأولوية الحالية وقف فوري لإطلاق النار حسب قرار مجلس الأمن الدولي 2735 وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، ويجب أن تتسلم دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع كمقدمة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وطالبت الرئاسة، الإدارة الأمريكية القادمة، بوقف جميع السياسات والأفعال والإجراءات الإسرائيلية التي لا تخدم الأمن والسلام في المنطقة.