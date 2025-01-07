أمين البحوث الإسلامية يتفقد أعمال مكتبة الأزهر لمتابعة عملية النقل واستعدادات التشغيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:32 مساءً - تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي المقرين الجديد والقديم لمكتبة الأزهر لمتابعة آخر تطورات عملية نقل المكتبة إلى مقرها الجديد؛ تمهيدًا لبدء العمل بها وإفادة الباحثين من محتوياتها، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ احمد الطيب – شيخ الأزهر بالحفاظ على التراث الإسلامي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من هذا الإرث العلمي وضمان انتقاله للأجيال القادمة.

وتابع الأمين العام خلال الجولة التي أجراها بالمكتبة ما تم إنجازه من أعمال النقل للكتب والمخطوطات النادرة التي تمتلكها المكتبة الأزهرية؛ حيث تفقد الأمين العام جميع أقسام المكتبة بما فيها أماكن حفظ الكتب والمخطوطات وقاعات الاطلاع ووحدات الترميم وغيرها، مؤكدًا على الأهمية الكبرى التي تمثلها المكتبة الأزهرية لما تحتويه من كتب ومخطوطات نادرة تمثل جزءا مهمًا من التراث الإسلامي بل والإنساني بصفة عامة.