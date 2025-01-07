الاحتلال: مقتل قائد بالسرية 932 التابعة للواء ناحل في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:32 مساءً - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد في السرية 932 التابعة للواء ناحل بمعارك شمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مدينة بيت حانون شهدت اشتباكات مسلحة أدت لمقتل قائد سرية ونائبه من لواء ناحل، دفير تسيون فاراش وإيتان إسرائيل شاكانزي، بنيران مضادة للدبابات.

وأضافت أن جنديين أُصيبا بجروح خطيرة في الحادث.

ولليوم الـ 459 تواليًا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.