الاحتلال يبدأ عملية عسكرية جديدة في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:32 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية في منطقة الأغوار الشمالية بقضاء طوباس بالضفة الغربية، الليلة الماضية، لافتًا إلى استهداف عدد من الفلسطينيين بمسيّرة في بلدة طمون.

وأكد الاحتلال، استهداف 3 فلسطينيين واعتقال 18 آخرين في عملية عسكرية شمال الضفة الغربية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 4 أشقاء بعد مداهمة منزل عائلتهم في بلدة طمون جنوب طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال نفذ عمليات مداهمة لعدد من المنازل وعاث فيها خرابًا.

ومنذ منتصف الليلة الماضية، تشهد بلدة طمون ومخيم الفارعة عدوانًا من قوات الاحتلال، أدى إلى استشهاد شابين وإصابة 5 آخرين في طمون، وتدمير البنية التحتية في المخيم.