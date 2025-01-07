الصفدي: الأردن يقف إلى جانب السوريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:32 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تقف إلى جانب السوريين مع تأكيد ضرورة وحدة سوريا وسيادتها.

وطالب "الصفدي" خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمّان، بضرورة بناء سوريا دولة آمنة مستقرة كاملة السيادة على أراضيها.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن بلاده ستقدم كل ما تستطيع لدعم الشعب السوري في بناء دولته، لافتًا إلى أن استقرار سوريا هو عامل استقرار للأردن.

وأعرب عن حرص الأردن على بناء علاقات تعاون صادقة مع سوريا، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تشكيل عدد من اللجان بين عمّان ودمشق لتعزيز التعاون المشترك.

وناقش الوزيران ضرورة تعزيز الأمن على الحدود بين الأردن وسوريا.