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أحمد جودة - القاهرة - أحرز لاعب تشيلسي، كول بالمر، اليوم الخميس، هدفًا في شباك فولهام، ليصل إلى الهدف رقم 26 له خلال 2024 ويكسر بالتالي الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام واحد والذي كان بحوزة لاعب الفريق السابق جيمي فلويد هاسلبانك.

بالمر ينقش اسمه في تاريخ تشيلسي

كان هاسلبانك قد سجل 25 هدفًا على مدار عام 2001، وهو نفس عدد الأهداف التي أحرزها بالمر حتى بداية لقاء تشيلسي وفولهام اليوم الخميس، والتي يتقدم فيها الفريق اللندني حتى الآن بهدف من توقيع بالمر، ليكسر الأخير رقمًا قياسيًا لم يستطع أي من لاعبي الـ(بلوز) الوصول له طوال آخر 23 عامًا.

وفي الدقيقة 16 من مباراة تشيلسي وفولهام، نجح بالمر في مراوغة أندرياس بيريرا وساسا لوكيتش مدافعي فولهام وسدد كرة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء ليتفوق على الحارس بيرند لينو، ويمنح بالتالي تشيلسي التقدم وربما النقاط الثلاث، مع كتابة اسمه في تاريخ الفريق.



