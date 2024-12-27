انت الأن تتابع خبر تابع أخبار العالم من حولك .. تردد قناة الحدث الإخبارية 2025 على القمر الصناعي نايل سات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من القنوات الفضائيه المرموقة قناة الحدث الإخبارية، وذلك بسبب محتواها المتميز والصادق، حيث أنها تقوم بنقل وعرض الأحداث الناتجة خلال اليوم، وتتميز بشفافيتها التامة والدقيقة أثناء عرضها للمعلومات، ولا توجد بها أي أخبار كاذبة، ولهذا السبب يتساءل الكثيرمن الأفراد تردد قناة الحدث الإخبارية بعد أن تم تغير التردد، لظهورها بأفضل جودة للمتابعين.
تردد قناة الحدث الإخبارية
- بعد التساؤلات المريرة من قبل الكثير من الأفراد عن التردد الخاص بقناة الحدث الإخبارية، سنقوم الآن بعرضها لكم على جميع الاقمار الصناعية:
أولا: التردد عبر القمر الصناعي نايل سات
- التردد هو: 12169
- بينما الاستقطاب هو: عمودي
- على عكس معدل الترميز: 27500
- بينما معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
ثانياً: التردد على القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 12207
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
خطوات تثبيت تردد قناة الحدث الإخبارية على جهاز الاستقبال
- من المهم أن يكون الفرد ملما بكيفية تحميل القناة على جهاز التلفاز، وذلك لعدم إهدار الوقت في الذهاب إلى المبرمج لتنزيل القناة،
واليكم الخطوات في النقاط التالية:
- أولا تقدم إلى جهاز الاستقبال وقم بتشغيله.
- بعد ذلك انقر على الزر الخاص بكنترول لنقلك إلى واجهة الإعدادات.
- وهذا الزر متواجد في جهاز التحكم.
- ومن هنا سيتم الضغط على إضافة قناة جديدة إلى التلفاز.
- بعد ذلك اختر القائمة التركيب، يليها حدد أنك تريد التثبيت بشكل يدوي.
- بعد ذلك الحد يجب أن تقوم بمعاينة القمر الصناعي.
- مع إضافة التردد الخاص بالقناة و الاستقطاب معدل الترميز.
- عند وصولك إلى هذه الخطوة يجب أن تقوم بضغط على زر بحث.
- وستاتيك القناة يمكن تثبيتها داخل المحكمه الرسمية.