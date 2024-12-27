انت الأن تتابع خبر تابع أخبار العالم من حولك .. تردد قناة الحدث الإخبارية 2025 على القمر الصناعي نايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من القنوات الفضائيه المرموقة قناة الحدث الإخبارية، وذلك بسبب محتواها المتميز والصادق، حيث أنها تقوم بنقل وعرض الأحداث الناتجة خلال اليوم، وتتميز بشفافيتها التامة والدقيقة أثناء عرضها للمعلومات، ولا توجد بها أي أخبار كاذبة، ولهذا السبب يتساءل الكثيرمن الأفراد تردد قناة الحدث الإخبارية بعد أن تم تغير التردد، لظهورها بأفضل جودة للمتابعين.

تردد قناة الحدث الإخبارية

بعد التساؤلات المريرة من قبل الكثير من الأفراد عن التردد الخاص بقناة الحدث الإخبارية، سنقوم الآن بعرضها لكم على جميع الاقمار الصناعية:

أولا: التردد عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد هو: 12169

بينما الاستقطاب هو: عمودي

على عكس معدل الترميز: 27500

بينما معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ثانياً: التردد على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12207

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تثبيت تردد قناة الحدث الإخبارية على جهاز الاستقبال

من المهم أن يكون الفرد ملما بكيفية تحميل القناة على جهاز التلفاز، وذلك لعدم إهدار الوقت في الذهاب إلى المبرمج لتنزيل القناة،

واليكم الخطوات في النقاط التالية: