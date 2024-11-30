عرضة للهجن بولاية العامرات بمشاركة 100 ناقة

العامرات ـ من عبدالله الجرداني:

تصوير ـ محمد الجرداني :



نظم عدد من ملاك الهجن بولاية العامرات سباقا تدريبيا لعرضة الهجن بمشاركة ما يقارب ١٠٠ ناقة في اهتمام ملموس من أبناء الولاية بتفعيل أنشطة الرياضات التقليدية ويأتي السباق ضمن الاستعدادات التجريبية لمركاض العرضة للهجن بالعامرات الذي شارفت أعماله على الانتهاء حيث تبلغ مسافته الحالية 400م كمركاض عرضة وقابل للزيادة مستقبلا ليصبح 1,200م كمضار سباق لبعض الفئات من الهجن.

ويعتبر الميدان الأول من نوعه على مستوى ولايات محافظة مسقط إذ تنفرد الولاية بهذا المضمار لاحتضان سباقات الهجن والخيول وحول هذا الموضوع قال الدكتور جمعة بن راشد المشايخي عضو لجنة سباقات الهجن بولاية العامرات حرصت اللجنة برئاسة سعادة والي العامرات وأعضاءها على أن يكون لولاية العامرات حضورا٬ وتكون مكانا لاحتضان سباقات الهجن والخيول أسوة ببقية الولايات في بعض محافظات السلطنة ويعتبر إنشاء الميادين سواء للعرضة أو للسباقات عاملا مشجعا لملاك الهجن وتحفيزهم على المحافظة على الموروثات التقليدية حيث حرصت لجنة سباقات الهجن أن يكون في ولاية العامرات مضمارا خاص يستقطب ملاك الهجن والخيل سواءا من الولاية أو خارجها وبالفعل توجت تلك الأفكار والمقترحات إلى واقع ملموس اليوم وبات الحلم حقيقة حيث نفذت تلك الأعمال وفقا للمواصفات المتعارف عليها٬ وقال المشايخي قد أقمنا عرضان تجريبيان سابقا للوقوف على مدى جاهزية الميدان وهذا هو العرض الثالث٬ وبإذن الله قريبا سيشهد التدشين الرسمي. وقال: كما يعلم الجميع أن عرضة الهجن والخيل تشهد إقبالا من ملاك ومتابعي الهجن كونها إرث ثقافي تتوارثها الأجيال المتعاقبة في المجتمع العماني وهي جزء من ثقافة المجتمع في الحضر والبادية ارتبطت بالعديد من المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية التي تقام في المجتمع العماني وتشهد مشاركة شعبية ووطنية كبيرة من قبل مختلف الأفراد، ويتم تنظيمها للتعبير عن الاحتفاء والفرحة بتلك المناسبات والاحتفال بمقدم الضيوف وتساهم في تواصل أبناء المجتمع من خلال تجمعهم في مكان واحد وفيها من الألفة والاحترام ، كما تمثل استعراضًا لبراعة العماني في ترويضه للخيل والابل وعنايته بها وتدريبها، وتؤكد مدى الاهتمام والرعاية التي تلاقيها الابل والخيل من قبل أصحابها وحرصهم على تأهيلها والعناية بها. وتقام العرضة التي يصاحبها تقديم مجموعة من الفنون الشعبية، وتمارس سواء بالإبل أو الخيل أو كليهما في العديد من المحافظات.