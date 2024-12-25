أنقرة ـ ا.ف.ب: قُتل 12 شخصا على الأقل وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار وقع في مصنع ذخيرة في شمال غرب تركيا، حسبما أفاد حاكم المنطقة. وقال حاكم ولاية باليكسر (بالي قصر) إسماعيل أوستا أوغلو لمحطة «ان تي في لايف» الإخبارية، «قُتل 12 من مواطنينا في الانفجار الذي وقع في مصنع في منطقة كاريسي». وأضاف أنّ المصابين الثلاثة جراء الانفجار، نُقلوا إلى المستشفى لكنّ حالتهم لا تعتبر خطرة. وبحسب السلطات، فإنّ المصنع الذي وقع فيه الانفجار يُنتج ذخائر ومتفجّرات للاستخدام المدني. وأظهرت صور بثّتها محطات تلفزيونية تركية، ألواحا معدنية وقطعا من الزجاج متطايرة حول المصنع الذي انهار بشكل جزئي، وفق إسماعيل أوستا أوغلو.ويقع المصنع على بعد حوالى كيلومتر من أقرب قرية شمال مدينة بليكسر، بحسب صور الأقمار الصناعية التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وفُتح تحقيق في الحادث، وتمّ استبعاد احتمال وقوع عمل تخريبي، وفق السلطات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 12 فـي انفجار بمصنع ذخيرة بتركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.