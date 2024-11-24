نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليستر سيتي يقيل مدربه كوبر بعد الخسارة من تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأحد، إقالة مدربه ستيف كوبر بسبب سوء نتائج الفريق تحت قيادته.

إقالة ستيف كوبر من تدريب ليستر سيتي

وتأتي إقالة ستيف كوبر بعد خسارة ليستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 1-2، أمس السبت، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليستر سيتي، المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط بعد خوض 12 جولة.

وحقق فريق ليستر سيتي، مع ستيف كوبر، انتصارين و4 تعادلات بينما تلقى 6 هزائم في بطولة الدوري الإنجليزي.