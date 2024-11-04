نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة كولر لتأمين دفاع الأهلي أمام زد اف سي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الاستعانة بالثنائي خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة لقيادة خط الدفاع في مباراة الفريق أمام زد إف سي.

من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس المقبل في الثامنة مساءً على استاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

سيغيب الثنائي ياسر إبراهيم وأشرف داري عن المباراة بسبب الإصابة، في حين لم يظهر الوافد الجديد يوسف أيمن بمستوى مرضٍ خلال مباراة سيراميكا الأخيرة، مما دفع كولر للاعتماد على خالد عبد الفتاح، الذي تعافى من إصابته، بجوار رامي ربيعة.

يعمل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة كولر، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة سيراميكا، التي حقق فيها الفريق فوزا كبيرا بخمسة أهداف مقابل هدفين، استعدادا لمواجهة زد إف سي في إطار سعيهم للحفاظ على لقب الدوري المصري.