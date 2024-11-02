نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مواجهات الجولة التاسعة من عمر الدوري السعودي "دوري روشن" والذي تشهد 3 مواجهات تختتم بها الجولة. و شهدت الجولة الحالية نتائج مثيرة أبرزها تعادل الهلال والنصر، وفوز الاتحاد على حساب الأهلي. وعبر دوت الخليج الرياضي نستعرض موعد المباريات والقنوات الناقلة:- موعد مباريات الدوري السعودي الفتح X الفيحاء – الساعة 4:35 مساء التعاون X الخلود – الساعة 5 مساء الاتفاق X القادسية – الساعة 8 مساء القنوات الناقلة لمبارايات الدوري السعودي تنقل المواجهات عبر مجموعة قنوات SSC الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي "دوري روشن" قي السعودية والشرق الأوسط