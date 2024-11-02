نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مواجهات الجولة التاسعة من عمر الدوري السعودي "دوري روشن" والذي تشهد 3 مواجهات تختتم بها الجولة.
و شهدت الجولة الحالية نتائج مثيرة أبرزها تعادل الهلال والنصر، وفوز الاتحاد على حساب الأهلي.
وعبر دوت الخليج الرياضي نستعرض موعد المباريات والقنوات الناقلة:-
موعد مباريات الدوري السعودي
الفتح X الفيحاء – الساعة 4:35 مساء
التعاون X الخلود – الساعة 5 مساء
الاتفاق X القادسية – الساعة 8 مساء
القنوات الناقلة لمبارايات الدوري السعودي
تنقل المواجهات عبر مجموعة قنوات SSC الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي "دوري روشن" قي السعودية والشرق الأوسط