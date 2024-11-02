الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مواجهات الجولة التاسعة من عمر الدوري السعودي "دوري روشن" والذي تشهد 3 مواجهات تختتم بها الجولة.

و شهدت الجولة الحالية نتائج مثيرة أبرزها تعادل الهلال والنصر، وفوز الاتحاد على حساب .

وعبر دوت الخليج الرياضي نستعرض  موعد المباريات والقنوات الناقلة:-

موعد مباريات الدوري السعودي

الفتح X الفيحاء – الساعة 4:35 مساء

التعاون X الخلود – الساعة 5 مساء 

الاتفاق X القادسية – الساعة 8 مساء

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري السعودي

تنقل المواجهات عبر مجموعة قنوات SSC الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي "دوري روشن" قي السعودية والشرق الأوسط

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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