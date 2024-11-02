نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مشاهدة مباراة مرموش مع آينتراخت فرانكفورت أمام بوخوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اينتراخت فرانكفورت المحترف بصفوفه النجم المصري عمر مرموش، مع نظيره فريق بوخوم اليوم السبت الموافق الثاني من نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الألماني.

ويحتضن ملعب دويتشه بانك بارك، مباراة اليوم التي تجمع بين اينتراخت فرانكفورت وبوخوم لحسابات الدوري الألماني لهذه النسخة.

موعد مباراة اينتراخت فرانكفورت بوخوم في الدوري الألماني

تنطلق صافرة بداية مباراة اينتراخت فرانكفورت وبوخوم اليوم السبت في الدوري الألماني عند تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم في الدوري الألماني

وتنقل مباراة اينتراخت فرانكفورت وبوخوم في الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

