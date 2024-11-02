فيتش: الدين العام مرتفع لكنه آخذ في الانخفاض

دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 01:14 مساءً - دوت الخليج _ تتوقع وكالة فيتش أن يتسع عجز الموازنة العامة إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وهو ما يعكس ظهور إيرادات رأس الحكمة لمرة واحدة في العام الماضي (3.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، وارتفاع فوائد الديون والنفقات الرأسمالية، مما يعوض جهود تعبئة الإيرادات بنحو 1 نقطة مئوية، قبل أن يتقلص العجز إلى 7.1% في السنة المالية 2025.

كما توقعت أن ينخفض ​​الدين الحكومي العام إلى 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، من 89.1% في السنة المالية 2024، وهو ما يزال أعلى بكثير من متوسط ​​”B” البالغ 56.4%.

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