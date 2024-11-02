- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش: الدين العام مرتفع لكنه آخذ في الانخفاض من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 01:14 مساءً - دوت الخليج _ تتوقع وكالة فيتش أن يتسع عجز الموازنة العامة إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وهو ما يعكس ظهور إيرادات رأس الحكمة لمرة واحدة في العام الماضي (3.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، وارتفاع فوائد الديون والنفقات الرأسمالية، مما يعوض جهود تعبئة الإيرادات بنحو 1 نقطة مئوية، قبل أن يتقلص العجز إلى 7.1% في السنة المالية 2025.
كما توقعت أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، من 89.1% في السنة المالية 2024، وهو ما يزال أعلى بكثير من متوسط ”B” البالغ 56.4%.
إقرا أيضا.. فيتش: تنشيط القطاع الخاص هو مفتاح تجنب تراكم الاختلالات ورفع النمو
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتش: الدين العام مرتفع لكنه آخذ في الانخفاض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.