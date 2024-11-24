الخطيب يبحث دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع جهاز المشروعات

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد _ بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأكد الوزير علي أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك العاملة في الحرف اليدوية والصناعات التراثية، مشيرًا إلى أن النقاش تناول تسهيل مشاركتها في المعارض والمؤتمرات الدولية عبر توفير الدعم اللوجستي والمالي المطلوب.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية دور هذه الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على توفير بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، مع التركيز على تقديم التمويل والتدريب اللازمين لدعم المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

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ونوه بأهمية التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة العمل المشترك مع المؤسسات الدولية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تنموية مشتركة.

من جهته، أكد باسل رحمي على التزام الجهاز بتقديم التمويل الميسر والخدمات الاستشارية والفنية لأصحاب المشروعات، مما يسهم في نجاحها ونموها.

كما أشاد بالتعاون المثمر مع الوزارة، مؤكدًا أن تعزيز هذا التعاون سيُسهم في تمكين رواد الأعمال ودعم الابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.