نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون ضد الخلود في الدوري السعودي والقنوت الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مع نظيره فريق الخلود اليوم السبت الموافق 2/11 في لقاء هام بينهم بستاد التعاون ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة التعاون ضد الخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة التعاون والخلود مساء اليوم في تمام الساعة 4:55 بتوقيت القاهرة والساعة 5:55 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:55 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والخلود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

