نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون ضد الخلود في الدوري السعودي والقنوت الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مع نظيره فريق الخلود اليوم السبت الموافق 2/11 في لقاء هام بينهم بستاد التعاون ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة التعاون ضد الخلود
وتنطلق صافرة بداية مباراة التعاون والخلود مساء اليوم في تمام الساعة 4:55 بتوقيت القاهرة والساعة 5:55 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:55 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة التعاون والخلود
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.