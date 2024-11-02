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أحمد جودة - القاهرة -



أكد مصطفى نجم، نجم الزمالك السابق، أن الفوز على البنك الأهلي مهم جدا للفريق الأبيض في بداية مشوار القلعة البيضاء ببطولة الدوري.

نجم: الحكم محمد عادل ظلم الزمالك في ركلتي جزاء البنك الأهلي..وعمر فرج سيتألق مع الأبيض

وقال نجم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "ركلتي جزاء البنك الأهلي غير صحيحتين والحكم ظلم الزمالك في احتسابهما كان لا بد أن يذهب لتقنية الفيديو لكي يتأكد بنفسه، وركلة جزاء الزمالك صحيحة".

وأضاف: "سعيد للغاية بمشاركة عمر فرج وهو مهاجم مميز وكان محطة جيدة في الشوط الأول وكان ينقصه التسجيل وسيتألق مع القلعة البيضاء".

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.