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أحمد جودة - القاهرة -



تعادل ليون مع ضيفه ليل 1-1، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ليون يرفض الاستسلام أمام ليل بهدف في الدقيقة الأخيرة

وسجل جوناثان ديفيد هدف التقدم لفريق ليل في الدقيقة 17، فيما أدرك ماليك فوفانا التعادل لليون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع ليل رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف موناكو صاحب المركز الثاني، وبفارق 6 نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان الذي يلعب في وقت لاحق مع لنس.

على الجانب الآخر، رفع ليون رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

