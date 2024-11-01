انت الأن تتابع خبر "نبتة هبة من الوهاب".. عشبة جبلية تمتص السكر في الدم.. وهي أقـوى سبعين مرة من إبر الانسولين.. تعرف عليها.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شجرة الكاري، التي تعرف علمياً باسم Murraya koenigii، تنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتعد جزءاً أساسياً من المطبخ الجنوبي الهندي، فلا تقتصر فوائدها على إضافة نكهة مميزة للأطباق، بل تمتد إلى خصائصها الطبية المذهلة.

القيمة الطبية لأوراق الكاري

بينت الدراسات الحديثة فوائد صحية لأوراق الكاري، خصوصاً في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

تحتوي هذه الأوراق على معادن أساسية مثل الحديد والنحاس والزنك، التي تلعب دوراً مهماً في تنظيم مستوى الجلوكوز في الجسم.

هذه المعادن تساعد في تحسين وظائف الكبد والكلى من خلال تنظيم عمليات تحطيم الكربوهيدرات.

دور أوراق الكاري في السيطرة على مرض السكري

تساهم أوراق الكاري في تحسين كفاءة الجسم في تحطيم الكربوهيدرات، مما يخفف الضغط على الخلايا البنكرياسية.

فنظراً لأن البنكرياس مسؤول عن إنتاج الأنسولين، فإن الحفاظ على صحة هذه الخلايا يعزز من قدرة الجسم على السيطرة على مستويات السكر في الدم.

علاوة على ذلك، يعد استهلاك أوراق الكاري وسيلة فعالة لمكافحة السمنة، التي تعد أحد عوامل خطر مرض السكري.

كيفية إدخال أوراق الكاري في النظام الغذائي