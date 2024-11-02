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أحمد جودة - القاهرة -

قال سيمون رولفس، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، إن البحث عن مدربين آخرين يعد أمرًا طبيعيًا للغاية، بعد التقارير التي أفادت بأن سيباستيان هونيس، المدير الفني لشتوتجارت، الأوفر حظا لخلافة تشابي ألونسو.

ليفركوزن يكشف حقيقة خلافة هونيس لألونسو

وقال رولفس، في تصريحات لقناة "دي إيه زد إن" قبل مباراة ليفركوزن مع شتوتجارت مساء اليوم الجمعة: "إنها وظيفتي أن أحاول البحث. ما دام لا يوجد طلب من المدرب، أو حتى من اللاعبين، ستظل نظرية طريفة".

كانت مجلة "كيكر" أكدت أن ليفركوزن يريد تولي هونيس، المسؤولية في حال غادر المدرب الحالي ألونسو في أي وقت.

وقاد ألونسو، ليفركوزن، الموسم الماضي، للفوز بلقبي الدوري والكأس، وصعد إلى نهائي الدوري الأوروبي؛ حيث خسر في النهائي أمام أتالانتا.

ويمتد عقد هونيس مع شتوتجارت حتى 2027، لكن وفقا لصحيفة "بيلد" فإنه لديه شرط جزائي في عقده سيسمح له بالرحيل لأي ناد يشارك في مسابقة قارية في صيف 2025.

ويتوقع أن يتراوح المبلغ ما بين 5 ملايين يورو، و6 ملايين يورو.

لكن رولفس قال: "أعرف هونيس لكن هناك الكثير من الشروط والأمور التي لا يمكن التكهن بها".

على الجانب الآخر، يمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى 2026، وقال رولفس إن ناديه متأكد بنسبة 100% بأن المدرب سيفي بعقده مع النادي، موضحا:"لأنه لديه عقد ولا يوجد أي إشارات على أنه ذاهب إلى أي اتجاه".