الزمالك يترقب موقف المصابين قبل مواجهة سموحة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، موقف اللاعبين المصابين بعد منحهم راحة من التدريبات اليوم السبت.

جهاز الزمالك يترقب موقف المصابين

يأتي ذلك عقب انتصارهم على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الجمعة، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من مسابقة دوري NILE.

من المقرر أن يعود الزمالك إلى التدريبات غدًا الأحد، استعدادًا لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، في إطار الجولة الثانية من الدوري.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، عن حالة المصابين بعد المباراة، والتي تشمل:

1. أحمد مصطفى زيزو، الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وسيخضع لأشعة لتحديد مدى إصابته.

2. ناصر ماهر، الذي يشعر بآلام في العضلة الضامة وسيتم إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالته.

3. محمد حمدي، الذي تعرض لإصابة في الركبة وسيخضع أيضًا لأشعة لتحديد حجم الإصابة.

