الرياضة

حقيقة تطبيق نظام الساعات الإلكترونية لمراقبة لاعبي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية في النادي الأهلي حالة من الجدل حول الأنباء التي تتحدث عن تطبيق محمد رمضان، المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم، نظاما جديدا لمراقبة اللاعبين بهدف الحفاظ على الانضباط خلال معسكرات الفريق.

وأكدت مصادر في تصريحات صحفية، أن المعلومات المتعلقة بتطبيق نظام "الساعات الإلكترونية" في الأهلي بقرار من رمضان غير دقيقة.

حيث لم يتم استخدام أي ساعات إلكترونية أو تقنيات حديثة لمراقبة ساعات نوم اللاعبين. ويعتمد المدير الرياضي على ثقته الكبيرة في سلوكيات لاعبي الفريق.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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