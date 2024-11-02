نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تطبيق نظام الساعات الإلكترونية لمراقبة لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية في النادي الأهلي حالة من الجدل حول الأنباء التي تتحدث عن تطبيق محمد رمضان، المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم، نظاما جديدا لمراقبة اللاعبين بهدف الحفاظ على الانضباط خلال معسكرات الفريق.

وأكدت مصادر في تصريحات صحفية، أن المعلومات المتعلقة بتطبيق نظام "الساعات الإلكترونية" في الأهلي بقرار من رمضان غير دقيقة.

حيث لم يتم استخدام أي ساعات إلكترونية أو تقنيات حديثة لمراقبة ساعات نوم اللاعبين. ويعتمد المدير الرياضي على ثقته الكبيرة في سلوكيات لاعبي الفريق.

