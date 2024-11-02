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أحمد جودة - القاهرة -

تعرّض موناكو، لخسارة صادمة أمام ضيفه أنجيه (0-1) اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

خسارة صادمة.. موناكو يسقط للمرة الثانية على التوالي بالليج 1

سجّل العاجي جان أود أولو، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (29).

كان موناكو يُمنّي النفس بمشاركة باريس سان جيرمان، الصدارة مؤقتا قبل مواجهة فريق العاصمة مع لانس غدًا السبت، لكنه تكبّد الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم.

وتجمّد رصيد فريق الإماراة عند 20 نقطة في المركز الثاني الذي قد يفقده لصالح مارسيليا، أو ليل الذي يستقبل ليون في وقت لاحق.

وهي الخسارة الثانية تواليا لموناكو، بعد سقوطه أمام مضيفه نيس 1-2 في المرحلة الماضية، كما الأولى له على أرضه منذ شباط/فبراير الماضي في سلسلة من 13 مباراة فاز في 9 منها.

كما هي أول خسارة له أمام أنجيه بعد 4 انتصارات، منها 4 على أرضه خرج من كلها بشباك نظيفة.

واهتزت شباك موناكو للمرة الثانية في آخر 7 مباريات على ملعبه بعدما كان تميّز بخط دفاعه هناك في الإمارة.

ويأتي هذا السقوط قبل مواجهة المضيف بولونيا الإيطالي الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وجمع موناكو 7 نقاط من فوزين على النجم الأحمر الصربي وبرشلونة، وتعادل مع دينامو زغرب الكرواتي.

في المقابل، صعد أنجيه الذي كان يحتل المركز الخامس عشر قبل المباراة، مركزا واحدا بعدما جمع نقطته العاشرة، علما أنه قد يخسر هذا المركز أيضا حسب النتائج لاحقا.