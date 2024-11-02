مفاجأة.. كولر يُقرر رحيل كهربا عن الأهلي ويطلب ضم عناصر جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - فجر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق.

كولر أبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في التعاقد مع مهاجم محلي وآخر أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025، مشيرًا إلى أنه ينوي استبعاد كهربا نهائيًا من حساباته.

يأتي ذلك على خلفية الأزمات الأخيرة بين اللاعب والجهاز الفني، رغم اعتذاره الرسمي عن سلوكياته خلال بطولة السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات.

وحدد كولر موعد رحيل كهربا في يناير، ليبدأ الأهلي البحث عن بدائل هجومية جديدة، مع ترشيح أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، كأحد الخيارات لتعويض كهربا، بالإضافة إلى ضم مهاجم أجنبي آخر.

في حين خرج كهربا من قائمة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بسبب إصابة في الركبة، كما تواجد في قائمة المباراة الأخيرة أمام العين الإماراتي لكنه لم يشارك.

