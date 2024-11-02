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أحمد جودة - القاهرة -

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين باير ليفركوزن وضيفه شتوتجارت، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

باير ليفركوزن يكتفي بالتعادل مع شتوتجارت

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، كما رفع شتوتجارت رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع.

ورغم أن ليفركوزن، حامل اللقب، كان مهيمنا على المسابقة في الموسم الماضي ولم يتلق أي خسارة طوال الموسم، لكنه يقدم مستويات متذبذبة هذا الموسم حتى الآن.

وحقق ليفركوزن حتى الآن 4 انتصارات في الدوري مقابل 4 تعادلات وهزيمة.

نفس الأمر ينطبق على فريق شتوتجارت، الذي فاجأ الجميع واحتل المركز الثاني في نهاية الموسم الماضي، بعدما قدم عروضا قوية، ولكن خلال الموسم الحالي لم يظهر بالشكل المطلوب حتى الآن.

وحتى الآن حقق شتوتجارت 3 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين في الدوري.

